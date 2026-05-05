الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام

تتجه الأنظار غدًا نحو صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث تُقام المباراة النهائية لبطولة نخبة كبار كرة اليد، التي تجمع فريقي الخليج والهدى عند الساعة 7:45 مساءً، لتحديد بطل النسخة الـ24 من البطولة.

وكان الفريقان قد حجزا مقعديهما في النهائي عقب ختام منافسات الدور التمهيدي، إذ ضمن الخليج تأهله بعد تصدره الترتيب برصيد (5) نقاط، فيما بلغ الهدى النهائي بحلوله في المركز الثاني بـ(3) نقاط، وذلك وفق نظام البطولة الذي يؤهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية.

ويسبق اللقاء الختامي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع فريقي الأهلي ومضر عند الساعة 5:30 مساءً، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى إنهاء مشوارهما بالحصول على برونزية البطولة.