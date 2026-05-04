الدفاع المدني يدعو للحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج وعفيف والدوادمي والقويعية ومرات والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق والرين.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق عسير وجازان والباحة والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

