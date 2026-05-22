الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت

لم يعد الذكاء الاصطناعي داخل البنوك مجرد مشروع تقني أو استثمار للمستقبل، بل بات مؤشراً واضحاً على تغير جذري يطال سوق الوظائف المالية حول العالم.

وجاءت أحدث الإشارات من الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase، Jamie Dimon، الذي أكد أن البنك سيتجه مستقبلاً إلى توظيف “خبراء ذكاء اصطناعي أكثر ومصرفيين أقل”، في خطوة تعكس التحول المتسارع داخل كبرى المؤسسات المالية.

ولم تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مقتصرة على المهام المساندة، بل أصبحت تلعب دوراً متقدماً في تحليل البيانات المالية، ومراجعة العقود، ورصد المخاطر، وبناء النماذج الاستثمارية، وحتى دعم بعض القرارات الائتمانية والاستثمارية.

وعلى مدار سنوات، اعتمدت البنوك العالمية على أعداد ضخمة من المحللين وموظفي العمليات والمراجعة لتشغيل أنظمتها المالية المعقدة، إلا أن التطورات الحالية تشير إلى أن كثيراً من هذه المهام يمكن إنجازها عبر الخوارزميات بوتيرة أسرع وتكلفة أقل وكفاءة أعلى.

ويعني ذلك أن وظائف كانت تتطلب فرقاً كاملة من الموظفين قد تُختصر مستقبلاً في عدد محدود من مهندسي البرمجيات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي.