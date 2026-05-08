حريق غابات في أخطر منطقة نووية في العالم | روبيو: لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز | زيلينسكي: تم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع روسيا لـ 3 أيام | السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال | المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة | جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج مصر | نقلات نوعية في مشاركة هيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1447هـ | مدينة الحجاج بحائل تواصل استقبال ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة | وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها الالتزام بتعليمات أداء الحج | دوريات المجاهدين تقبض على مواطن لنقله 4 في جازان

بهدف توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن

السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ مساءً
المواطن - واس

دشّنت المملكة العربية السعودية، اليوم، مبادرة “طريق مكة”، في جمهورية السنغال بمطار بليز دياغني الدولي، وذلك بحضور مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والقائم بأعمال سفارة المملكة في السنغال محمد بن غازي العتيبي، والأمين العام لوزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج خار جوف.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438هـ/ 2017م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

