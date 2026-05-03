Icon

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

السلطات المصرية تحبط أغرب عملية تهريب بمطار القاهرة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
السلطات المصرية تحبط أغرب عملية تهريب بمطار القاهرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت السلطات المصرية تهريب كائنات برية نادرة عبر مطار القاهرة الدولي، بمشاركة وزارة الزراعة والجهات الأمنية والجمركية في العملية.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الدكتور حامد الأقنص، أنه تم ضبط راكب متوجه إلى الهند بحوزته 3 صغار شمبانزي مخدّرة.

قد يهمّك أيضاً
إخلاء طبي لمواطن من مطار القاهرة لاستكمال علاجه بالسعودية

إخلاء طبي لمواطن من مطار القاهرة لاستكمال علاجه بالسعودية

إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة

إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة

أغرب عملية تهريب

كما ضبطت 10 أكياس تحتوي على زواحف نادرةK وتم التحفظ على المضبوطات داخل المطار لأسباب أمنية.

وأشار الأقنص إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لفحص وتصنيف الكائنات بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية.

من جانبه، أصدر وزير الزراعة علاء فاروق قراراً بمصادرة الكائنات المضبوطة.

أتى ذلك تنفيذاً للقانون المنظم لحيازة وتداول الكائنات المهددة بالانقراض، ووفقاً لاتفاقية “سايتس” الدولية. وفرت وزارة الزراعة الرعاية البيطرية لصغار الشمبانزي والزواحف.

فيما نقلت الكائنات إلى حديقة حيوان الإسكندرية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم. وأكدت الوزارة عدم التهاون مع محاولات تهديد الثروات الطبيعية.

هذا تُعد مصر نشطة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. وتستفيد الدولة من اتفاقية “سايتس” التي تحظر التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد