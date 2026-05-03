السلطات المصرية تحبط أغرب عملية تهريب بمطار القاهرة

أحبطت السلطات المصرية تهريب كائنات برية نادرة عبر مطار القاهرة الدولي، بمشاركة وزارة الزراعة والجهات الأمنية والجمركية في العملية.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الدكتور حامد الأقنص، أنه تم ضبط راكب متوجه إلى الهند بحوزته 3 صغار شمبانزي مخدّرة.

أغرب عملية تهريب

كما ضبطت 10 أكياس تحتوي على زواحف نادرةK وتم التحفظ على المضبوطات داخل المطار لأسباب أمنية.

وأشار الأقنص إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لفحص وتصنيف الكائنات بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية.

من جانبه، أصدر وزير الزراعة علاء فاروق قراراً بمصادرة الكائنات المضبوطة.

أتى ذلك تنفيذاً للقانون المنظم لحيازة وتداول الكائنات المهددة بالانقراض، ووفقاً لاتفاقية “سايتس” الدولية. وفرت وزارة الزراعة الرعاية البيطرية لصغار الشمبانزي والزواحف.

فيما نقلت الكائنات إلى حديقة حيوان الإسكندرية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم. وأكدت الوزارة عدم التهاون مع محاولات تهديد الثروات الطبيعية.

هذا تُعد مصر نشطة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. وتستفيد الدولة من اتفاقية “سايتس” التي تحظر التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.