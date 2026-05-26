مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات 314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من مشعر عرفات، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ.
وأنهت الوزارة جميع أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز بالمسجد، التي شملت تطوير أنظمة الصوت وتحسين أداء مكبرات الصوت، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتحديث اللوحات الإرشادية، وأبواب الطوارئ والمداخل؛ بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وراحتهم وانسيابية الحركة داخل المسجد ومحيطه، وعملت الوزارة على رفع كفاءة المسجد وتعزيز جاهزيته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وفُرش المسجد بالكامل بمساحة إجمالية تُقدّر بـ(5000) متر مربع، وجُهز بـ(9) بوابات رئيسة، و(4) بوابات فرعية، و(8) أبواب للطوارئ؛ لضمان سهولة الدخول والخروج وتنظيم حركة الحشود.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مساجد المشاعر المقدسة ورفع جاهزيتها التشغيلية والخدمية؛ بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.