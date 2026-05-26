الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من مشعر عرفات، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ.

وأنهت الوزارة جميع أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز بالمسجد، التي شملت تطوير أنظمة الصوت وتحسين أداء مكبرات الصوت، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتحديث اللوحات الإرشادية، وأبواب الطوارئ والمداخل؛ بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وراحتهم وانسيابية الحركة داخل المسجد ومحيطه، وعملت الوزارة على رفع كفاءة المسجد وتعزيز جاهزيته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفُرش المسجد بالكامل بمساحة إجمالية تُقدّر بـ(5000) متر مربع، وجُهز بـ(9) بوابات رئيسة، و(4) بوابات فرعية، و(8) أبواب للطوارئ؛ لضمان سهولة الدخول والخروج وتنظيم حركة الحشود.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مساجد المشاعر المقدسة ورفع جاهزيتها التشغيلية والخدمية؛ بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.