في أيام التشريق

الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية داخل حملات ومخيمات الحجاج خلال أيام التشريق بمشعر منى، ضمن خطتها الدعوية لموسم حج 1447هـ، بهدف توعية ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وتعزيز الوعي الشرعي لديهم.
ويُشارك في تنفيذ البرامج أكثر من (322) داعيةً، يقدمون الكلمات التوجيهية والدروس والمحاضرات، ويجيبون عن استفسارات الحجاج، إلى جانب توعيتهم بأحكام المناسك وفق هدي الكتاب والسنة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المشاركين في برامج التوعية الإسلامية خلال موسم الحج بلغ (1822) داعيةً، يباشرون أعمال التوعية والإرشاد في حملات الحجاج ومساجد المشاعر والعاصمة المقدسة، إضافة إلى مشاركتهم في الكبائن التوعوية وخدمة الهاتف المجاني الموحد.
كما يشارك أكثر من (220) مترجمًا في أعمال الترجمة والتوعية الشرعية بأكثر من (40) لغةً، بهدف إيصال الرسائل الإرشادية إلى الحجاج بمختلف جنسياتهم ولغاتهم.
وتشمل البرامج التوعوية بث الرسائل الإرشادية عبر الشاشات الإلكترونية، وتنفيذ البرامج الدعوية في مسجد الخيف، إضافة إلى إتاحة مكتبة إلكترونية تضم محتوىً علميًّا وإرشاديًّا بعدة لغات.
وبيّنت الوزارة أن إجمالي المناشط الدعوية والتوعوية التي تنفذها خلال موسم حج 1447هـ يتجاوز (160) ألف منشط، تنوعت بين الكلمات والمحاضرات والدروس العلمية والرسائل التوعوية والخدمات الإرشادية، ضمن منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة.

