الشؤون الإسلامية توزع 1.9 مليون نسخة من المصاحف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب العاملين المشاركين في موسم حج 1447هـ، ضمن برامجها المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل الهدية لهذا العام توزيع (1.9) مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والمترجمة إلى (80) لغة عالمية؛ بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذه الهدية تجسد العناية التي توليها المملكة بكتاب الله تعالى، وحرصها على تمكين المسلمين من الانتفاع به وتدبر معانيه بلغاتهم المختلفة.

وأوضح معاليه أن الوزارة سخّرت إمكاناتها البشرية والتنظيمية واللوجستية لتنفيذ خطة متكاملة لتوزيع الهدية في مختلف منافذ المغادرة ومواقع العمل، بما يضمن وصولها إلى المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يواصل أداء رسالته في خدمة القرآن الكريم وعلومه وترجمة معانيه ونشره وفق أعلى معايير الجودة والدقة، بما يعزز جهود المملكة في العناية بكتاب الله ونشره بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.