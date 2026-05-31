الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق سلسلة من المحاضرات العلمية والإثرائية في رحاب المسجد النبوي الشريف، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 24 ذي الحجة 1447هـ، برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج الرئاسة الاستراتيجية الهادفة إلى نشر العلم الشرعي، وتعزيز الوعي الديني، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والزائرين خلال موسم ما بعد الحج.

وتشتمل السلسلة العلمية على حزمة من المحاضرات والدروس التخصصية التي يقدمها نخبة من المدرسين بالمسجد النبوي، حيث تتناول موضوعات محورية متنوعة في العقيدة، والفقه، والآداب الشرعية، والتربية الإيمانية، بالإضافة إلى الأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز الرسالة العلمية والدعوية المتكاملة للحرم الشريف.

وأكدت الرئاسة أن إطلاق هذه السلسلة يترجم جهودها المستمرة والدؤوبة في نشر العلم الشرعي الوسطي، وترسيخ منهج الاعتدال والوسطية، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة، إلى جانب تمكين القاصدين والزوار من الاستفادة القصوى من البرامج المعرفية والإثرائية المتاحة في الحرم النبوي.

وأوضحت الرئاسة أن المحاضرات والدروس ستقام في مواقع ومشارف متعددة داخل التوسعات والساحات بالمسجد النبوي وفق جدول زمني وتنظيمي محدد، بما يتيح لجموع المصلين والزائرين التواجد وحضورها عن قرب، والاستفادة من مضامينها العلمية والتوجيهية طوال الأيام العشرة المخصصة للبرنامج.

ويأتي هذا الحراك العلمي المكثف امتدادًا للتطور الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات الدينية والتوجيهية، وتوظيف جميع الإمكانات لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.