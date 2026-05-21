الشيخ الشثري: الاحترافية في إدارة الحشود تعزز تجربة الحجاج وتبرز صورة السعودية عالميًا

أكّد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تكامل الجهات الحكومية والخاصة في تقديم منظومة خدمية موحدة لضيوف الرحمن، بمفهوم العمل الوطني المشترك، لتحقيق أعلى معايير الخدمة والرعاية للحجاج، مما أسهم في تعزيز جودة الجهود المبذولة لخدمتهم خلال موسم الحج.
وأوضح معاليه، أن جودة الأداء الميداني والتنظيمي لمنظومة الحج حققت تجربة أكثر يُسرًا وانسيابية للحجاج، وأبرز الصورة الذهنية للمملكة عالميًا من خلال الاحترافية العالية في إدارة الحشود، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن والارتقاء بتجربتهم.
وبين معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري، أن بيئة العمل التكاملية عززت من كفاءة الأداء وتحقيق رضا ضيوف الرحمن، من خلال التنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ندوة “التوجيه في الحج” بنسختها الثانية، التي أقامتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية في نادي وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.