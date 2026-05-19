العراق يرفض استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد العراق اليوم الثلاثاء موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية، وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر، ومنع الاعتداءات أياً كان مصدرها.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم :”تستنكر الحكومة العراقية الاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد استمرارها في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز الأمن الإقليمي وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة”.

وأضاف أنه ورغم أن الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر أو ترصد أي معلومات خاصة قدر تعلق الأمر بالاجواء العراقية، إلا أن المؤسسات العراقية المختصة على استعداد كامل للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف المملكة”.

وجدد العراق في هذا المجال، رفضه القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار، وقد اتخذت القوات الأمنية العراقية كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق، ولا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية، أو يسيء إلى العلاقات مع المملكة او دول الجوار والاشقاء.

