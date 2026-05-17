العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اعتماد 6 إجراءات تهدف إلى منع تسرب السلع غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، مؤكدة أن تطبيق نظام التتبع الإلكتروني الأسيكودا أسهم بشكل كبير في الحد من دخول البضائع المغشوشة أو غير المطابقة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة يواصل تنفيذ عمليات الفحص المسبق للبضائع والسلع المستوردة، عبر التعاقد مع شركات فحص عالمية تتولى التحقق من مطابقة الواردات للمواصفات في بلد المنشأ قبل شحنها إلى العراق.

وأوضح الهنداوي أن الإجراءات تشمل أيضاً تنفيذ فحوصات متابعة في المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة البضائع وعدم تعرضها للتلاعب أو الغش أثناء عمليات النقل والشحن، مشيراً إلى أن نظام الأسيكودا يوفر آلية إلكترونية فعالة لتتبع البضائع ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف أن الجهاز يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية في المنافذ الحدودية، من بينها الجمارك ووزارات التجارة والصحة والداخلية، بهدف إحكام الرقابة على حركة البضائع وسد الثغرات التي قد تسمح بتسرب السلع المخالفة إلى الأسواق المحلية.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف حماية المستهلك فقط، بل تهدف أيضاً إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المواطنين بالسوق العراقية، إلى جانب تهيئة بيئة اقتصادية أكثر انضباطاً وعدالة.