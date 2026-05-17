Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اعتماد 6 إجراءات تهدف إلى منع تسرب السلع غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، مؤكدة أن تطبيق نظام التتبع الإلكتروني الأسيكودا أسهم بشكل كبير في الحد من دخول البضائع المغشوشة أو غير المطابقة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة يواصل تنفيذ عمليات الفحص المسبق للبضائع والسلع المستوردة، عبر التعاقد مع شركات فحص عالمية تتولى التحقق من مطابقة الواردات للمواصفات في بلد المنشأ قبل شحنها إلى العراق.

وأوضح الهنداوي أن الإجراءات تشمل أيضاً تنفيذ فحوصات متابعة في المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة البضائع وعدم تعرضها للتلاعب أو الغش أثناء عمليات النقل والشحن، مشيراً إلى أن نظام الأسيكودا يوفر آلية إلكترونية فعالة لتتبع البضائع ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف أن الجهاز يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية في المنافذ الحدودية، من بينها الجمارك ووزارات التجارة والصحة والداخلية، بهدف إحكام الرقابة على حركة البضائع وسد الثغرات التي قد تسمح بتسرب السلع المخالفة إلى الأسواق المحلية.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف حماية المستهلك فقط، بل تهدف أيضاً إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المواطنين بالسوق العراقية، إلى جانب تهيئة بيئة اقتصادية أكثر انضباطاً وعدالة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد