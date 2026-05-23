العناية بالحرمين تطلق منصة “رافد الحرمين” لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة “رافد الحرمين” في نسختها التجريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع الزوار وضيوف الرحمن، عبر استقبال البلاغات والاستفسارات والملاحظات والمقترحات؛ بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وتحسين جودتها بشكل مستمر.

وتهدف المنصة إلى تمكين المستفيدين من المشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات، عبر إيصال آرائهم ومقترحاتهم ومتابعة البلاغات والاستفسارات بمرونة وسهولة، بما يدعم تطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتسهم المنصة في توحيد قنوات استقبال البلاغات ومتابعتها، ورفع جودة المعالجة ودقة توجيه الطلبات، إلى جانب تطوير التقارير ولوحات المتابعة التشغيلية والقيادية، وتعزيز التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة، بما يرفع مستوى رضا المستفيدين ويعزز الجاهزية التشغيلية خلال أوقات الذروة.

يذكر أن “رافد الحرمين” تستهدف رفع عدد المستفيدين من النظام، وزيادة كفاءة الإنجاز ضمن الوقت المستهدف، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وتطوير أدوات المتابعة والتواصل، وصولًا إلى بناء منظومة رقمية أكثر فاعلية واستدامة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

ويُتوقع أن يسهم الإطلاق التجريبي للمنصة في قياس أثرها ميدانيًا واختبار جاهزيتها التشغيلية، تمهيدًا للتوسع في نطاق استخدامها بما يدعم استدامة تطوير الخدمات وتحسين تجربة الزوار وضيوف الرحمن.