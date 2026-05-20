القاضي: دعم القيادة عزّز مكانة المملكة عالميًا.. و”خليجي 27” بنسخة استثنائية في جدة

ثمن معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الدعم، إلى جانب المتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أسهما في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية.

وأكد القاضي في لقاء تلفزيوني مع السعودية الرياضية أن استضافة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27” تمثل امتداداً لهذا الدعم والاهتمام المتواصل بالرياضة الخليجية، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع لتقديم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة السعودية على مختلف المستويات.

ورحب معاليه بالأشقاء من دول الخليج والعراق واليمن، مؤكداً أن بطولة كأس الخليج تجسد أجواء الأخوة والمحبة والتقارب بين شعوب المنطقة، وتحمل مكانة جماهيرية خاصة لدى أبناء الخليج، لما تمثله من تاريخ وإرث رياضي ممتد عبر العقود.

وأوضح أن إقامة البطولة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة ستمنح “خليجي 27” أجواءً استثنائية، داعياً الجماهير الخليجية والعربية إلى الحضور والاستمتاع بهذا الحدث الرياضي الكبير، مقدماً شكره لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم على جهودهم في تنظيم البطولة.

وكانت جدة التاريخية قد شهدت أمس مراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”، في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وسط حضور رسمي ورياضي وإعلامي كبير، تقدمه معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، إلى جانب رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية، وعدد من نجوم وأساطير كرة القدم الخليجية، ومدربي المنتخبات المشاركة، ونخبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

وتستضيف المملكة منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27” خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026 في مدينة جدة، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في أول نسخة من البطولة تُقام في جدة.