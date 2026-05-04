القبض على مواطن لترويجه 5.5 كغم من الحشيش والإمفيتامين بعسير

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (5.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

