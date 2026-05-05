القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم على مقيم من الجنسية السورية ومواطنين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم, وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.