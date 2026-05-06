Icon

الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية Icon برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر Icon ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى Icon انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة Icon قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القنصل العام للمملكة يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار إسطنبول الدولي

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
القنصل العام للمملكة يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار إسطنبول الدولي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار القنصل العام للمملكة في إسطنبول عبدالمجيد بن حمد الدوسري، اليوم، الصالة المخصصة لـ”مبادرة طريق مكة” في مطار إسطنبول الدولي.
واطلع القنصل العام على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات المتبعة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج، مشيدًا بفريق عمل “مبادرة طريق مكة” وما يقدّمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.
وأكد الدوسري أن المبادرة تعكس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات نوعية ترتقي بتجربة الحجاج، وتضمن لهم أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438هـ/ 2017م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من مطار سلا الدولي بالمغرب
السعودية

وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة...

السعودية
مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة
السعودية

مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة...

السعودية
مبادرة “طريق مكة” تسهّل سفر حجاج بنغلاديش للأراضي المقدسة
السعودية

مبادرة “طريق مكة” تسهّل سفر حجاج بنغلاديش...

السعودية
كوادر سعودية في إسطنبول.. منظومة متكاملة تُيسّر رحلة الحجاج عبر مبادرة طريق مكة
السعودية

كوادر سعودية في إسطنبول.. منظومة متكاملة تُيسّر...

السعودية
من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة”
السعودية

من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين...

السعودية
“مبادرة طريق مكة”.. رحلة تبدأ من لاهور وتنتهي بخشوع في رحاب المشاعر المقدسة
السعودية

“مبادرة طريق مكة”.. رحلة تبدأ من لاهور...

السعودية
محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة
السعودية

محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم...

السعودية
مشاهد إنسانية معبّرة لوداع الحجاج في إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة
السعودية

مشاهد إنسانية معبّرة لوداع الحجاج في إسطنبول...

السعودية