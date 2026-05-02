Icon

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم

الكونجرس الأمريكي: تقليص القوات في أوروبا يبعث بإشارة خاطئة لروسيا

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ مساءً
الكونجرس الأمريكي: تقليص القوات في أوروبا يبعث بإشارة خاطئة لروسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر رئيسا لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، السبت، من أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا قد يضعف قوة الردع ويبعث بإشارة خاطئة إلى روسيا.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونجرس) روجر ويكر، ورئيس اللجنة نفسها في مجلس النواب (الغرفة الأولى للكونغرس) مايك روجرز، تعليقا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا.

وقال البيان، إن قرار سحب لواء أمريكي من ألمانيا يثير “قلقا بالغا”.

وأشار إلى أن ألمانيا اتخذت خطوات إيجابية تلبية لدعوات ترامب إلى تقاسم أعباء الدفاع بشكل أكبر.

وحذر البيان، من أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا قد يضعف قوة الردع ويبعث بإشارة خاطئة إلى روسيا.

وأكد أن من مصلحة الولايات المتحدة إعادة تموضع قواتها شرقا داخل أوروبا بدلا من سحبها بالكامل، بما يعزز الجناح الأمامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ويسهم في منع صراعات أكثر كلفة في المستقبل.

وشدد البيان، على أن أي تغيير كبير في انتشار القوات الأمريكية في أوروبا يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع الكونغرس والحلفاء.

وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدرش ميرتس، بأنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب مع إيران سريعا، وأنها تفتقر إلى “استراتيجية مقنعة حقا” في المفاوضات.

وردا على تصريحات ميرتس، قال ترامب، إن بلاده تدرس خفض عدد القوات المتمركزة في ألمانيا.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد