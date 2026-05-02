الكونجرس الأمريكي: تقليص القوات في أوروبا يبعث بإشارة خاطئة لروسيا

حذر رئيسا لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، السبت، من أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا قد يضعف قوة الردع ويبعث بإشارة خاطئة إلى روسيا.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونجرس) روجر ويكر، ورئيس اللجنة نفسها في مجلس النواب (الغرفة الأولى للكونغرس) مايك روجرز، تعليقا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا.

وقال البيان، إن قرار سحب لواء أمريكي من ألمانيا يثير “قلقا بالغا”.

وأشار إلى أن ألمانيا اتخذت خطوات إيجابية تلبية لدعوات ترامب إلى تقاسم أعباء الدفاع بشكل أكبر.

وحذر البيان، من أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا قد يضعف قوة الردع ويبعث بإشارة خاطئة إلى روسيا.

وأكد أن من مصلحة الولايات المتحدة إعادة تموضع قواتها شرقا داخل أوروبا بدلا من سحبها بالكامل، بما يعزز الجناح الأمامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ويسهم في منع صراعات أكثر كلفة في المستقبل.

وشدد البيان، على أن أي تغيير كبير في انتشار القوات الأمريكية في أوروبا يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع الكونغرس والحلفاء.

وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدرش ميرتس، بأنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب مع إيران سريعا، وأنها تفتقر إلى “استراتيجية مقنعة حقا” في المفاوضات.

وردا على تصريحات ميرتس، قال ترامب، إن بلاده تدرس خفض عدد القوات المتمركزة في ألمانيا.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.