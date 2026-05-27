اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج

زار المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واطّلع على آليات العمل التشغيلية ومنظومات المتابعة والتنسيق الداعمة لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال موسم الحج.

واستمع اللواء الركن شايع الودعاني إلى شرح عن مراحل المتابعة الميدانية وآليات التنسيق اللحظي بين القطاعات الأمنية والخدمية، والأنظمة التقنية والتطبيقات الداعمة لإدارة العمليات ومتابعة البلاغات وتعزيز سرعة الاستجابة في المشاعر المقدسة.

وأكد اللواء الركن شايع الودعاني التكامل والتنسيق بين الجهات المشاركة، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن واستكمال أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.