اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا 20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة نسك الحاج في اليوم العاشر حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله
زار المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واطّلع على آليات العمل التشغيلية ومنظومات المتابعة والتنسيق الداعمة لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال موسم الحج.
واستمع اللواء الركن شايع الودعاني إلى شرح عن مراحل المتابعة الميدانية وآليات التنسيق اللحظي بين القطاعات الأمنية والخدمية، والأنظمة التقنية والتطبيقات الداعمة لإدارة العمليات ومتابعة البلاغات وتعزيز سرعة الاستجابة في المشاعر المقدسة.
وأكد اللواء الركن شايع الودعاني التكامل والتنسيق بين الجهات المشاركة، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن واستكمال أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.