Icon

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر Icon السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات Icon توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

اللواء المربع يتفقّد جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٧ مساءً
اللواء المربع يتفقّد جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع, جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة لتيسير دخولهم بسلاسة ويسر.

وأكد خلال الزيارة أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، بما يعكس الصورة المشرفة للخدمات المقدمة للحجاج، داعيًا منسوبي الجوازات إلى مواصلة العطاء وبذل أقصى الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات التفقدية التي تهدف إلى متابعة سير العمل في خدمة ضيوف الرحمن في صالات الجوازات في منافذ المملكة كافة (البرية، والبحرية، والجوية)، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم منذ قدومهم من بلدانهم حتى مغادرتهم حاجين، آمنين، مطمئنين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج
السعودية

توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر...

السعودية