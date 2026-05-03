اللواء المربع يتفقّد جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع, جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة لتيسير دخولهم بسلاسة ويسر.

وأكد خلال الزيارة أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، بما يعكس الصورة المشرفة للخدمات المقدمة للحجاج، داعيًا منسوبي الجوازات إلى مواصلة العطاء وبذل أقصى الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات التفقدية التي تهدف إلى متابعة سير العمل في خدمة ضيوف الرحمن في صالات الجوازات في منافذ المملكة كافة (البرية، والبحرية، والجوية)، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم منذ قدومهم من بلدانهم حتى مغادرتهم حاجين، آمنين، مطمئنين.