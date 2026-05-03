تسهم الكوادر النسائية في استقبال الحجاج داخل صالة المبادرة

المرأة السعودية في مبادرة طريق مكة بإسطنبول.. حضور منظم يعكس كفاءة الأداء وتكامل الخدمات

تواصل المرأة السعودية حضورها ضمن منظومة العمل في مبادرة طريق مكة بمطار إسطنبول الدولي في الجمهورية التركية، من خلال مشاركتها الفاعلة في تنفيذ الإجراءات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، في إطار عمل متكامل يهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وتسهم الكوادر النسائية في استقبال الحجاج داخل صالة المبادرة، وتوجيههم إلى المسارات المخصصة، ومساعدتهم في استكمال الإجراءات بكل يسر، بما يعزز من انسيابية الحركة، ضمن بيئة تشغيلية منظمة تعتمد على الدقة والتنسيق بين الجهات المشاركة.

وتضطلع بدور في تنظيم تدفق الحجاج داخل الصالة، ومتابعة سير الإجراءات وفق الخطط المعتمدة، بما يحقق كفاءة الأداء ويحافظ على انتظام العمل في مختلف مراحله، ويعكس مستوى الجاهزية التشغيلية للمبادرة.

ويأتي هذا الحضور ضمن منظومة متكاملة تقدمها مبادرة طريق مكة، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات لضيوف الرحمن عبر تسهيل الإجراءات في بلدانهم، وتوفير تجربة منظمة وميسرة منذ نقطة المغادرة وحتى الوصول، بما يجسد مستوى التطوير المستمر في منظومة خدمات الحج.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

