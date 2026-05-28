المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، وخَفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 76.68 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 70.9012 روبلًا.
وخَفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 57.51 كوبيكًا، ليبلغ 82.7224 روبلًا، بينما خَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9.48 كوبيكات، ليصل إلى 10.4557 روبلات.