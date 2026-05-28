الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي -رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته-.

وأعربا -أيدهما الله- عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم عائلة الفقيد والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.