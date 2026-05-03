المنتخب السعودي تحت 17 يواصل استعداده لكأس آسيا في جدة

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
واصل المنتخب السعودي أمس، تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2026.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب السعودي أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مرانًا تكتيكيًا، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
ويواصل الأخضر الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب ميانمار يوم الثلاثاء المقبل، ضمن افتتاح بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.