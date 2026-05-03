Icon

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

المنتخب السعودي تحت 17 يواصل استعداده لكأس آسيا في جدة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
المنتخب السعودي تحت 17 يواصل استعداده لكأس آسيا في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل المنتخب السعودي أمس، تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2026.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب السعودي أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مرانًا تكتيكيًا، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب ميانمار يوم الثلاثاء المقبل، ضمن افتتاح بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد