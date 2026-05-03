المنتخب السعودي تحت 17 يواصل استعداده لكأس آسيا في جدة

واصل المنتخب السعودي أمس، تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2026.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب السعودي أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مرانًا تكتيكيًا، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب ميانمار يوم الثلاثاء المقبل، ضمن افتتاح بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.