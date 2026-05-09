المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى فينيكس الأمريكية للمنافسة في “آيسف 2026”

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اليوم إلى مدينة “فينيكس” بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، الذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، ويتنافس فيه أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون نحو 70 دولة حول العالم.

وتشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، في هذا معرض آيسف سنويًا منذ عام 2007.

وحُصدت حتى الآن 185 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة، واحتلت في آخر نسخة من المعرض المركز الثاني عالميًا في عدد الجوائز الكبرى المحققة بعد أمريكا.

ويُعدّ معرض “آيسف” أكبر منصة علمية في العالم للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية، حيث تُقيَّم المشاريع من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين؛ مما يمنح الطلبة فرصة لعرض مشاريعهم وإبراز قدراتهم العلمية على مستوى عالمي.

ويضم المنتخب السعودي 42 طالبًا وطالبة يشاركون بمشاريع نوعية ومتميزة في مجالات علمية واعدة، جرى اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، الذي يُعد أحد البرامج والمسابقات العلمية التي تقدمها “موهبة” سنويًا للطلبة الموهوبين.

وتأهل الطلبة من بين أكثر من 357 ألف طالب وطالبة، قدموا ما يزيد على 34 ألف مشروع علمي في 22 مجالًا، ضمن منافسات الأولمبياد بعد رحلة تنافسية مرت بست مراحل تقييم دقيقة، شملت 16 معرضًا على مستوى المناطق التعليمية، و4 معارض مركزية، وصولًا إلى معرض إبداع للعلوم والهندسة، ثم الترشيح النهائي عقب معسكر تأهيلي مكثف في مركز “مشكاة” التفاعلي.

وحققت “موهبة” رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن “إبداع 2026″، بوصفه أكبر مسابقة للحلول الابتكارية على مستوى العالم، بعد أن قدم الطلبة المشاركون أكثر من 34 ألف مشروع علمي، في إنجاز يعكس المكانة المتقدمة للمملكة في دعم الابتكار وتنمية رأس المال البشري.

وخضع الطلبة المشاركون في “آيسف” لبرامج تدريبية مكثفة تنفذها “موهبة”؛ بهدف تطوير مهاراتهم العلمية والبحثية، وتأهيلهم لتمثيل المملكة في المحافل العالمية، وشملت اختبارات تشخيصية وترشيحية أعدّها نخبة من الخبراء في التخصصات العلمية، واستمرت على مدى عام كامل لتطوير مهارات العرض والإلقاء والاستعداد للمنافسة الدولية.