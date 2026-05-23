Icon

حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال حج 1447هـ Icon نائب الرئيس التركي يصل إلى المدينة المنورة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026 Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها في المدينة المنورة Icon المنافذ الجمركية تسجل 931 حالة ضبط خلال أسبوع Icon “الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ Icon البلديات والإسكان: مركز الطوارئ والأزمات يدير البلاغات الموسمية عبر منظومة تنسيقية متكاملة Icon قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 8 متورطين بجرائم مخلة بالشرف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١١ مساءً
المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المنتخب السعودي قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر شهر مايو 2026، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم FIFA 2026™️، في إطار التحضيرات المكثفة للاستحقاقات المقبلة.

قائمة المنتخب السعودي

حراس المرمى

نواف العقيدي — حارس مرمى
محمد العويس — حارس مرمى
أحمد الكسار — حارس مرمى
عبدالقدوس عطية — حارس مرمى

خط الدفاع

زكريا هوساوي — ظهير أيسر
حسن كادش — مدافع
علي لاجامي — مدافع
حسان التمبكتي — مدافع
عبدالإله العمري — مدافع
جهاد ذكري — مدافع
سعود عبدالحميد — ظهير أيمن
نواف بوشل — ظهير أيمن
متعب الحربي — ظهير أيسر
علي مجرشي — ظهير أيمن

خط الوسط

عبدالله الخيبري — لاعب وسط دفاعي
محمد كنو — لاعب وسط
ناصر الدوسري — لاعب وسط

محمد أبو الشامات — لاعب وسط
سالم الدوسري — جناح هجومي
أيمن يحيى — جناح
زياد الجهني — لاعب وسط
مصعب الجوير — لاعب وسط هجومي
علاء آل حجي — لاعب وسط
سلطان مندش — جناح
صالح أبو الشامات — جناح هجومي

خط الهجوم

خالد الغنام — جناح هجومي
عبدالله آل سالم — مهاجم
عبدالله الحمدان — مهاجم
صالح الشهري — مهاجم
فراس البريكان — مهاجم

ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي المكثف بقيادة الجهاز الفني، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم FIFA 2026™️، وسط آمال جماهيرية بمواصلة الإنجازات القارية والدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد