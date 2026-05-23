المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026

أعلن المنتخب السعودي قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر شهر مايو 2026، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم FIFA 2026™️، في إطار التحضيرات المكثفة للاستحقاقات المقبلة.
حراس المرمى
نواف العقيدي — حارس مرمى
محمد العويس — حارس مرمى
أحمد الكسار — حارس مرمى
عبدالقدوس عطية — حارس مرمى
زكريا هوساوي — ظهير أيسر
حسن كادش — مدافع
علي لاجامي — مدافع
حسان التمبكتي — مدافع
عبدالإله العمري — مدافع
جهاد ذكري — مدافع
سعود عبدالحميد — ظهير أيمن
نواف بوشل — ظهير أيمن
متعب الحربي — ظهير أيسر
علي مجرشي — ظهير أيمن
عبدالله الخيبري — لاعب وسط دفاعي
محمد كنو — لاعب وسط
ناصر الدوسري — لاعب وسط
محمد أبو الشامات — لاعب وسط
سالم الدوسري — جناح هجومي
أيمن يحيى — جناح
زياد الجهني — لاعب وسط
مصعب الجوير — لاعب وسط هجومي
علاء آل حجي — لاعب وسط
سلطان مندش — جناح
صالح أبو الشامات — جناح هجومي
خالد الغنام — جناح هجومي
عبدالله آل سالم — مهاجم
عبدالله الحمدان — مهاجم
صالح الشهري — مهاجم
فراس البريكان — مهاجم
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي المكثف بقيادة الجهاز الفني، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم FIFA 2026™️، وسط آمال جماهيرية بمواصلة الإنجازات القارية والدولية.