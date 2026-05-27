الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى تزامنًا مع عيد الأضحى، عبر انتشارٍ ميداني مكثف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن خلال ذروة الحركة المصاحبة لأداء مناسك رمي الجمرات وطواف الإفاضة.

وشملت الخطة تشغيل المنظومة الإسعافية المتكاملة، التي تضم مراكز ثابتة ونقاط تمركز ميدانية ووحدات استجابة سريعة، إلى جانب الدراجات الإسعافية والفرق الراجلة، بما يدعم سرعة الوصول للحالات داخل المواقع ذات الكثافة العالية، ويعزز من كفاءة الاستجابة خلال أيام العيد.

ودفعت الهيئة بأسطول من الآليات الإسعافية المجهزة بالتقنيات الطبية الحديثة، إضافة إلى الفرق التطوعية المساندة، ضمن المنظومة الميدانية التي تعمل بتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن خطتها التشغيلية ترتكز على الجاهزية الاستباقية والتكامل الميداني؛ بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.