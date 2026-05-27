بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى Icon خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام Icon بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر Icon مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة Icon كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة Icon الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى Icon عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي  Icon متحدث الداخلية: الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نُفذت بأمن وسهولة Icon

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ مساءً
المواطن - واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى تزامنًا مع عيد الأضحى، عبر انتشارٍ ميداني مكثف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن خلال ذروة الحركة المصاحبة لأداء مناسك رمي الجمرات وطواف الإفاضة.

وشملت الخطة تشغيل المنظومة الإسعافية المتكاملة، التي تضم مراكز ثابتة ونقاط تمركز ميدانية ووحدات استجابة سريعة، إلى جانب الدراجات الإسعافية والفرق الراجلة، بما يدعم سرعة الوصول للحالات داخل المواقع ذات الكثافة العالية، ويعزز من كفاءة الاستجابة خلال أيام العيد.

ودفعت الهيئة بأسطول من الآليات الإسعافية المجهزة بالتقنيات الطبية الحديثة، إضافة إلى الفرق التطوعية المساندة، ضمن المنظومة الميدانية التي تعمل بتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن خطتها التشغيلية ترتكز على الجاهزية الاستباقية والتكامل الميداني؛ بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

