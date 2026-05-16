روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

الهلال يفوز على نيوم بثنائية نظيفة في دوري روشن

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أبقى فريق الهلال حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على ضيفه نيوم بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(33) من المسابقة.

وافتتح البرتغالي روبين نيفيز التسجيل للهلال عند الدقيقة (10) من ركلة جزاء، قبل أن يعزز سلطان مندش النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة (58)، ليحصد الهلال ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى (81) نقطة في وصافة الترتيب، خلف النصر المتصدر بـ(83) نقطة.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم لقب الدوري إلى الجولة الأخيرة، إذ يلتقي النصر مع ضمك على ملعب مرسول بارك، فيما يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

