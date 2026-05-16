الهلال يفوز على نيوم بثنائية نظيفة في دوري روشن

أبقى فريق الهلال حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على ضيفه نيوم بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(33) من المسابقة.

وافتتح البرتغالي روبين نيفيز التسجيل للهلال عند الدقيقة (10) من ركلة جزاء، قبل أن يعزز سلطان مندش النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة (58)، ليحصد الهلال ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى (81) نقطة في وصافة الترتيب، خلف النصر المتصدر بـ(83) نقطة.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم لقب الدوري إلى الجولة الأخيرة، إذ يلتقي النصر مع ضمك على ملعب مرسول بارك، فيما يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.