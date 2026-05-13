امتدادًا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.

وبحسب الحساب الرسمي للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، على منصة إكس، تهدف اللائحة إلى: رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري؛ إضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقاري.