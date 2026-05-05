Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران Icon بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن Icon جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج Icon 42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية Icon أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال Icon من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” Icon كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ مساءً
بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق فريق الهلال فوزًا مثيرا على الخليج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي.

الهلال يفوز على الخليج

وأقيمت المباراة بين الهلال والخليج اليوم، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن، على ملعب استاد نادي الخليج.

وتقدم الخليج أولًا عن طريق جيرشو كيبين في الدقيقة 11، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 79، سجل سلطان مندش هدف الفوز للهلال، ليحسم الزعيم النقاط الثلاث بعد ريمونتادا مثيرة.

 

صراع على صدارة دوري روشن

وبهذا الفوز المستحق، رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة من 31 مباراة، محققًا 23 فوزًا و8 تعادلات دون أي خسارة، وسجل 82 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، ليحافظ على المركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر النصر بـ79 نقطة.

بينما تجمد رصيد فريق الخليج عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر من 31 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و7 تعادلات و14 خسارة، وسجل 52 هدفًا واستقبل 51 هدفًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام
الرياضة

الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد...

الرياضة
النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن
الرياضة

النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ...

الرياضة
الخليج يتغلّب على النجمة بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

الخليج يتغلّب على النجمة بثلاثية في دوري...

الرياضة
بالفيديو.. القادسية يفوز على الرياض برباعية في دوري روشن
الرياضة

بالفيديو.. القادسية يفوز على الرياض برباعية في...

الرياضة