بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن

حقق فريق الهلال فوزًا مثيرا على الخليج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وأقيمت المباراة بين الهلال والخليج اليوم، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن، على ملعب استاد نادي الخليج.
وتقدم الخليج أولًا عن طريق جيرشو كيبين في الدقيقة 11، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 79، سجل سلطان مندش هدف الفوز للهلال، ليحسم الزعيم النقاط الثلاث بعد ريمونتادا مثيرة.
وبهذا الفوز المستحق، رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة من 31 مباراة، محققًا 23 فوزًا و8 تعادلات دون أي خسارة، وسجل 82 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، ليحافظ على المركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر النصر بـ79 نقطة.
بينما تجمد رصيد فريق الخليج عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر من 31 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و7 تعادلات و14 خسارة، وسجل 52 هدفًا واستقبل 51 هدفًا