برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مقار استضافة ضيوف البرنامج في المدينة المنورة بلوحات ترحيبية وإرشادية وشاشات ذكية تفاعلية، وذلك تزامنًا مع وصولهم إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام.

وتضمنت التجهيزات عبارات ترحيبية بعدة لغات، إلى جانب تصاميم مستوحاة من الهوية الإسلامية والطابع الحضاري للمدينة المنورة، بما يعكس العناية التي توليها المملكة لضيوف الرحمن وحرصها على إثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية خلال فترة الاستضافة.

واشتملت الشاشات واللوحات على محتوى تعريفي ببرامج الزيارة والمعالم التاريخية والخدمات المقدمة للضيوف، إضافة إلى معلومات إرشادية تسهم في تسهيل تنقلاتهم والتعريف بالبرامج الثقافية والإثرائية المصاحبة.

يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة القادمين من 104 دول حول العالم، يواصلون برامجهم الإثرائية والثقافية في المدينة المنورة ضمن خطة متكاملة أعدتها الوزارة عقب أدائهم مناسك الحج.