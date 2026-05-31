Icon

برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة Icon إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب Icon الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض Icon مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية Icon ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة Icon مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية Icon استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي Icon الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٩ مساءً
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مقار استضافة ضيوف البرنامج في المدينة المنورة بلوحات ترحيبية وإرشادية وشاشات ذكية تفاعلية، وذلك تزامنًا مع وصولهم إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام.

وتضمنت التجهيزات عبارات ترحيبية بعدة لغات، إلى جانب تصاميم مستوحاة من الهوية الإسلامية والطابع الحضاري للمدينة المنورة، بما يعكس العناية التي توليها المملكة لضيوف الرحمن وحرصها على إثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية خلال فترة الاستضافة.

واشتملت الشاشات واللوحات على محتوى تعريفي ببرامج الزيارة والمعالم التاريخية والخدمات المقدمة للضيوف، إضافة إلى معلومات إرشادية تسهم في تسهيل تنقلاتهم والتعريف بالبرامج الثقافية والإثرائية المصاحبة.

يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة القادمين من 104 دول حول العالم، يواصلون برامجهم الإثرائية والثقافية في المدينة المنورة ضمن خطة متكاملة أعدتها الوزارة عقب أدائهم مناسك الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد