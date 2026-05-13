بلاغ رقمي.. نافذة إلكترونية جديدة لاستقبال ملاحظات الحجاج على مدار الساعة

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة بلاغ رقمي المخصصة لضيوف الرحمن، بالتزامن مع توافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتسهيل رحلة الحجاج الإيمانية عبر حلول تقنية متطورة.
وجاء إطلاق الخدمة بالتكامل المباشر مع هيئة الحكومة الرقمية ضمن إطار توحيد الجهود المؤسسية وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
وتسعى الوزارة من خلال المنصة الجديدة إلى رفع سرعة الاستجابة للملاحظات والبلاغات الواردة من الحجاج ومعالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الميداني والإداري، ويعكس اهتمام القيادة بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أعلى مستويات الراحة والطمأنينة لهم.
وتوفر الخدمة ثلاثة مسارات رئيسية تتيح للحجاج تقديم الشكاوى المرتبطة بالخدمات، وإرسال الملاحظات التقنية، إضافة إلى استقبال المقترحات التطويرية الرامية إلى تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة.
كما تتيح المنصة الوصول السريع عبر رمز استجابة ذكي، يمكّن ضيوف الرحمن من استخدام الخدمة بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الإرشادية حضورياً، فيما تعمل غرف العمليات المشتركة على متابعة البلاغات والملاحظات وتحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتدعم الأنظمة الذكية المدمجة في المنصة خاصية تتبع الطلبات وإشعار المستفيد بالإجراءات المتخذة، بما يعزز مستوى الشفافية ويرفع ثقة الحجاج بالخدمات الرقمية المقدمة لهم طوال رحلتهم.
ويأتي إطلاق “بلاغ رقمي” ضمن حملة “حياكم الله” التوعوية والترحيبية الموجهة لضيوف الرحمن، في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية تطوير منظومة الحج والعمرة عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف بناء منظومة حج ذكية وأكثر كفاءة واستدامة، انسجاماً مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030.