تتضمن 20 مبادرة.. “نجم” تطلق استراتيجيتها الجديدة “نهتم”

أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين، اليوم الأربعاء، استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2025 – 2030 تحت عنوان “نهتم”، التي تهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة للشركة، وتعزيز دورها كممكّن استراتيجي لقطاع التأمين في المملكة، إذ تتضمن منظومة متكاملة تضع العميل في قلب الاهتمام وتستهدف زيادة السلامة المرورية.

وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي وكبار مسؤولي شركات التأمين في المملكة؛ لتشكل امتدادًا لمسيرة نجم منذ تأسيسها عام 2007، حيث شهدت الشركة توسعًا في نطاق خدماتها وأدوارها داخل منظومة التأمين، وتسعى من خلالها إلى تطوير نموذج عملها بما يواكب تطورات القطاع ويعزز مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

كما ترتكز الاستراتيجية على رؤية تتمثل في تمكين السلامة والكفاءة والقيمة ضمن منظومة التأمين عبر حلول تتمحور حول العميل، وتسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي في المملكة، وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز رئيسة، تشمل تحقيق التميز في تقديم الخدمات الأساسية، وهندسة الابتكار لتأمين ذكي وأكثر كفاءة على المركبات، وتجاوز الأدوار التقليدية بترسيخ الدور الشمولي في قطاع التأمين، وبناء مستقبل مستدام بأسس قوية، حيث يتناغم ذلك مع الآفاق الاستراتيجية التي تشمل بأن تكون شركة نجم الأول في الاستجابة للحوادث، والممكّن الموثوق للمركبات، والمحرك الأول لمنظومة التأمين، وبناء أسس النمو المستدام.

وتستهدف استراتيجية “نهتم” تطوير منظومة التأمين وتعزيز كفاءتها عبر تحسين تجربة معاينة الحوادث وتطوير نموذج تقدير الأضرار، ودعم جهود السلامة المرورية الوطنية، وبناء سلسلة قيمة متكاملة لتأمين المركبات، وتوسيع نطاق خدمات نجم في مجالات الحوادث والممتلكات، إلى جانب تمكين مستقبل التأمين في المملكة وبناء نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بالقدرات التقنية والتحول الرقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” المهندس منصور فلاح أبو ثنين أن استراتيجية “نهتم” تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، وتعكس التزامها بدعم تطوير منظومة التأمين في المملكة، مشيراً إلى أنها تركز على تعزيز السلامة المرورية وتطوير خدمات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين تجربة المستفيدين.

وأضاف بأن “استراتيجية نجم الجديدة تنطلق من منظومة قيم ترتكز على تحمّل المسؤولية والخدمة بشغف لتقديم تجربة استثنائية، عبر تعاون مرن وفعّال، حيث حدّدت الشركة غايتها في الإسهام في إيجاد حياة سلسة وأكثر أماناً في المملكة”، مشيراً إلى أن مستهدفات الشركة تشمل خفض الحوادث بنسبة 30%، وجعل رحلة العميل لا تتجاوز 10 دقائق لتحقيق رضا يتجاوز 95%، بالإضافة إلى توفير على قطاع التأمين يقدر بـ 15 مليار ريال بحلول العام 2030م.

وأكد المهندس أبو ثنين أن “نجم” تسعى إلى تحقيق الامتياز في الخدمات الأساسية، وتعزيز سلسلة القيمة لقطاع المركبات، وذلك عبر تبسيط رحلة ما بعد الحادث، وجعل الطرق أكثر أماناً عبر تعزيز السلوك المروري والبنية التحتية، وتمكين القرارات الذكية في قطاع التأمين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة المقدمة، والإسهام في خفض تكاليف المطالبات والحدّ من الاحتيال.

ولتفعيل هذه التوجهات، حددت شركة نجم لخدمات التأمين 20 مبادرة استراتيجية؛ من أبرزها تطوير خدمات معاينة الحوادث عن بُعد باستخدام التقنيات الرقمية والأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتطوير نموذج تقدير الأضرار بالمملكة، وتأسيس وتطوير مركز بيانات لقطاع تأمين المركبات، وتطوير منصة متكاملة لخدمات ما بعد الحادث، وحلول ذكية لسلامة قائدي المركبات، وتدشين أكاديمية نجم المخصصة لإعداد مواهب التأمين، ولتمكين مستقبل القطاع ودعم نموه.