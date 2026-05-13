تحذير سيبراني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة لينوفو

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع لـ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً بدرجة عالي الخطورة موجهاً لمستخدمي منتجات Lenovo، داعياً إلى ضرورة الإسراع في تثبيت التحديثات الأمنية الخاصة بالإصدارات والنسخ الأخيرة من منتجات الشركة.

وأوضح المركز أن التحذير، الذي يحمل الرقم (7478-2026) بتاريخ 12 مايو 2026، جاء على خلفية اكتشاف عدد من الثغرات الأمنية التي تستوجب معالجة فورية عبر تحديثات برمجية أصدرتها الشركة المصنعة.

وأشار إلى أن شركة لينوفو نشرت توضيحات فنية تتعلق بالثغرات المكتشفة وآليات معالجتها، فيما تم توفير رابط مباشر للوصول إلى التحديثات الرسمية المعتمدة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح وتعزيز الحماية الأمنية للأجهزة.

وأكد المركز أن هذه الإجراءات الوقائية تهدف إلى الحد من مخاطر الاختراقات الإلكترونية ومنع استغلال الثغرات البرمجية التي قد تؤدي إلى تسريب البيانات أو التأثير على الأنظمة والأجهزة المستخدمة، مشدداً على أهمية التحديث المستمر للبرامج والأنظمة لتعزيز مستوى الأمان السيبراني وحماية المعلومات الشخصية والمؤسسية.