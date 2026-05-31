تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية

أعلنت “تداول السعودية” عن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية.

وأوضحت تداول، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، تعلن تداول السعودية عن تغييرات في أدوات الدين.

وأضافت “تشمل تفاصيل التغييرات، إلغاء إدراج الإصدار رقم 10-1004 (رمز تداول: 5216) بقيمة إجمالية تبلغ 5,200,000,000^ لانتهاء أجله”.