تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.3 %

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تراجعت ‌أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4599.45 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى ‌4611.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن ‌النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 75.38 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1991.85 دولارًا فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1519.66 دولارًا.

