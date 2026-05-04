أمطار غزيرة على منطقة جازان الاتحاد الآسيوي يعتمد تصنيف قرعة كأس آسيا 2027 دوي انفجار يهز أحد الأحياء الراقية في موسكو تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.3 % إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4599.45 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى 4611.40 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 75.38 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1991.85 دولارًا فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1519.66 دولارًا.