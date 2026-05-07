ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى، الخميس، “مكالمة هاتفية ⁠رائعة” مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتابع ترامب في منشور على ‌منصة تروث ‌سوشال، أنه ناقش مع فون دير لاين ملف ‌إيران، واتفقا على أنه لا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب أنه سيمهل الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من يوليو للوفاء بالتزاماته في الاتفاق التجاري قبل زيادة الرسوم ‌الجمركية الأميركي إلى مستويات أعلى بكثير.

منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وتابع: “انتظرت بصبر فارغ أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق التجاري التاريخي الذي أبرمناه في تيرنبيري باسكتلندا، وهو أكبر اتفاق على ‌الإطلاق!”.

وتابع قائلا: “قُطع وعد بأن ‌يفي الاتحاد ⁠الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق، وأن يخفض رسومه الجمركية إلى الصفر وفقا للاتفاق!.. ووافقت على إمهال التكتل لحين ⁠حلول ذكرى ‌مرور 250 عاما على تأسيس بلادنا، وإلا، ⁠للأسف، سترتفع الرسوم الجمركية المفروضة عليه ⁠فورا إلى مستويات أعلى بكثير”.

وتوعد ترامب يوم الجمعة برفع الرسوم الجمركية المفروضة ⁠على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي من 15 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة هذا الأسبوع، بسبب عدم التزام التكتل ببنود الاتفاق المبرم في اسكتلندا في يوليو الماضي.

 

