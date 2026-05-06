ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ظل مساع جارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب.
وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته فعالية في البيت الأبيض، حيث قال بشكل مقتضب: “سنحصل عليه”.
ويعد منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنتها إدارة ترامب، خاصة في سياق الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الفترة الماضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تقم إيران حتى الآن بتسليم أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يبقي هذا الملف في صلب المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات الإقليمية، وترقب دولي لأي تطورات قد تقود إلى اتفاق جديد أو تصعيد إضافي في المنطقة.