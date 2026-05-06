Icon

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة Icon ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو Icon “البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر Icon #يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن Icon القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي Icon الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ظل مساع جارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب.

ترامب: سنحصل على اليورانيوم

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته فعالية في البيت الأبيض، حيث قال بشكل مقتضب: “سنحصل عليه”.

ويعد منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنتها إدارة ترامب، خاصة في سياق الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الفترة الماضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تقم إيران حتى الآن بتسليم أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يبقي هذا الملف في صلب المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات الإقليمية، وترقب دولي لأي تطورات قد تقود إلى اتفاق جديد أو تصعيد إضافي في المنطقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح إيراني محدث من 14 نقطة لإنهاء الحرب
العالم

مقترح إيراني محدث من 14 نقطة لإنهاء...

العالم
ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف
العالم

ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت...

العالم
الأمم المتحدة: حرب إيران تدفع 30 مليون شخص إلى براثن الفقر
العالم

الأمم المتحدة: حرب إيران تدفع 30 مليون...

العالم
واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في تحالف لفتح مضيق هرمز
العالم

واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في...

العالم
“النقد الدولي”: التعامل مع تداعيات حرب إيران قد يستغرق 4 أشهر
العالم

“النقد الدولي”: التعامل مع تداعيات حرب إيران...

العالم
العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
العالم

العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين...

العالم
ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن بمضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن...

العالم
استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام
العالم

استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى...

العالم