ترامب: لا أفكر في الأوضاع المالية.. هدفي منع إيران من التسلح النووي

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لإدارته، مشددًا على أن هذا الملف يتقدم على أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية الداخلية وتأثيرها على المواطنين الأميركيين.

وخلال تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى الصين، قلل ترامب من تأثير التحديات المالية التي يواجهها الأميركيون على مسار قراراته المتعلقة بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الظروف الاقتصادية والضغوط المعيشية تدفعه نحو التوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب قائلاً إن ذلك “لا يؤثر إطلاقًا” على قراراته، مضيفًا أن اهتمامه ينصب بالكامل على منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن القضية الأساسية بالنسبة له تتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران لهذا النوع من الأسلحة، معتبرًا أن السماح بذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار.

ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات موجة انتقادات من قبل معارضيه، الذين يرون أن الإدارة الأميركية مطالبة بموازنة أولويات الأمن القومي مع الانعكاسات الاقتصادية والسياسية على الداخل الأميركي، خاصة في ظل استمرار مخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، دافع مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ عن تصريحات ترامب، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية للرئيس تتمثل في حماية أمن وسلامة الأميركيين، مشددًا على أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيشكل تهديدًا واسع النطاق للولايات المتحدة ومواطنيها.

