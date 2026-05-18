حال لم يتم التوصل لاتفاق

ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين
المواطن- فريق التحرير

بعد تحذيرات شديدة اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق وإلا “لن يبقى منها شيء”، أمس الأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته.

وألمح في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إلى أن الضربات الأميركية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، وذلك بصورة أظهرت خريطة إيران، وضربات أميركية توجه إليها عبر كل الجهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

كما أعاد نشر صورة سابقة لغارات أميركية تدمر زوارق إيرانية في البحر، ومدمرات أميركية تستهدف طائرات إيران.

أتى ذلك، بعدما قال أمس إن “الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء”. وأضاف “الوقت ثمين!”.

كما جاء هذا التهديد الجديد، فيما واصلت باكستان ودول إقليمية بذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً عبر تبادل مقترحات للحل وردود عليها، رغم الجمود الحاصل في المحادثات.

إذ اعتبر الجانب الإيراني أن واشنطن لم تقدم “أي تنازلات ملموسة” في ردها على مقترحات طهران، حسب ما نقلت وكالة فارس، أمس.

 

