Icon

فيصل بن فرحان ونظيره الإسباني يوقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين Icon قوات أمن الحج تضبط مقيمين و3 وافدين ومواطنين مخالفين Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في تجارب الأداء Icon وزير البلديات والإسكان: 22 ألف كادر ميداني و4 محاور رئيسة ضمن منظومة البلديات بموسم الحج Icon القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران Icon برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 29 مخالفًا Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 Icon ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
يلتقي خلالها نظيره الصيني

ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى بكين في زيارة رسمية تاريخية، تمهيداً لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مروراً بقضية تايوان.

وحطت الطائرة الرئاسية قرابة الساعة 19.50 بالتوقيت المحلي (11.50 بتوقيت غرينيتش). وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017.

ترامب يصل بكين

وفي مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال، انضم إليه في الطائرة الرئاسية لدى توقفها في ألاسكا رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ، كما يرافقه في الرحلة رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس إيلون ماسك.

في حين يحظر على الصين راهناً شراء رقائق إنفيديا المتطورة التي لا غنى عنها في تكنولوجيا الذكاء الاصناعي بموجب قواعد خاصة بالتصدير تقول واشنطن إن الهدف منها هو حماية الأمن القومي.

كذلك يرافقه عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أميركية أخرى مثل تيم كوك رئيس شركة آبل.

لكن طموحات ترامب إلى تعزيز التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تترافق مع توترات سياسية بشأن تايوان والحرب مع إيران التي تسببت بإرجاء الزيارة المقررة بالأساس في مارس، وفق فرانس برس.

فيما استبقت الصين وصول ترامب معلنة “الترحيب” به. حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون خلال إحاطة صحافية أن “الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون
العالم

ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من...

العالم
ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعًا
العالم

ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعًا

العالم
ترامب يخضع لفحوص طبية جديدة
العالم

ترامب يخضع لفحوص طبية جديدة

العالم
الهدنة في الإنعاش.. ترامب يهاجم إيران ويتوعد بمواصلة الضغط
العالم

الهدنة في الإنعاش.. ترامب يهاجم إيران ويتوعد...

العالم
التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات
السوق

التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 3...

السوق
مسؤولون أمريكيون: صبر ترمب ينفد تجاه التعنت الإيراني
العالم

مسؤولون أمريكيون: صبر ترمب ينفد تجاه التعنت...

العالم
وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه
العالم

وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق...

العالم
ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
العالم

ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران...

العالم