تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!

شهدت ولاية هاتاي جنوب تركيا جريمة مروعة أثارت حالة من الصدمة والحزن، بعدما لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام مصرعه داخل منزل أسرته، في حادثة تخضع حالياً لتحقيقات أمنية وقضائية موسعة لكشف ملابساتها ودوافعها.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام تركية، وقعت الحادثة في حي كورتولوش بمنطقة ييلداغ التابعة لمدينة أنطاكيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً حول وقوع جريمة داخل أحد المنازل، لتنتقل فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع وتباشر إجراءاتها الميدانية.
وبحسب المعلومات الأولية، يُشتبه في أن الأب أقدم على قتل طفله خنقاً داخل المنزل، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى مزاعم بوقوع انتهاكات لاحقة بحق الجثمان. وتبقى هذه التفاصيل ضمن نطاق التحقيقات الجارية، ولم تعلن السلطات حتى الآن نتائج نهائية أو دوافع مؤكدة للجريمة.
وأفادت التقارير بأن المشتبه به أُوقف على ذمة التحقيق، بينما تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات المرتبطة بالقضية، في محاولة للوصول إلى صورة كاملة عن الأحداث التي سبقت وقوع الجريمة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم كان يمر بخلافات أسرية مع زوجته، فيما يجري التحقق من صحة المزاعم المتداولة بشأن ارتباط الجريمة بتلك الخلافات، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات المختصة حتى الآن.
وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول جرائم العنف الأسري في تركيا، وسط دعوات مجتمعية لتشديد إجراءات الحماية والوقاية، وتعزيز آليات التدخل المبكر للحد من مثل هذه الحوادث المأساوية.