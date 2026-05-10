ترميز الأمتعة يختصر إجراءات وصول حجاج كوت ديفوار

أسهمت خدمة ترميز الأمتعة ضمن مبادرة “طريق مكة” في تسهيل رحلة حجاج جمهورية كوت ديفوار، من خلال اعتماد حلول تقنية متقدمة تضمن نقل الأمتعة مباشرة إلى مقار سكنهم في المملكة دون الحاجة إلى استلامها عند الوصول.

وتربط الخدمة التي يشرف عليها فريق مختص من (سُبُلْ) حقائب الحجاج إلكترونيًا ببياناتهم الشخصية ومواقع إقامتهم، ضمن منظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع الأمتعة بدقة عالية.

ويُسهم هذا الإجراء في تسريع حركة الحجاج داخل مطارات الوصول، وتمكينهم من التوجه مباشرة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز راحة ضيوف الرحمن ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الحلول الذكية التي تقدمها الجهات المشاركة في المبادرة؛ بهدف تحسين تجربة الحجاج منذ مغادرتهم بلدهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم.

يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” تُنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متكاملة للحجاج في بلدانهم، بما يعكس جهود المملكة في تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.