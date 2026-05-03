تفاصيل جديدة بمحاولة اغتيال ترامب

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشفت السلطات القضائية في الولايات المتحدة عن معطيات جديدة تتعلق بمحاولة الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تطور يعكس خطورة الحادثة وما تحمله من أبعاد أمنية وسياسية معقدة.

وأوضحت المدعية العامة، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد، أن المتهم، كول ألين، أظهر نية صريحة ومباشرة لتنفيذ عملية اغتيال، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم لم يكن تصرفًا عشوائيًا، بل جاء ضمن مخطط مدروس يستهدف الوصول إلى الرئيس وتصفيته.

وبيّنت أن الرصاصة التي أطلقها المتهم أصابت أحد عناصر جهاز الخدمة السرية المكلفين بحماية الرئيس، ما يعزز فرضية أن العملية كانت تستهدف اختراق الطوق الأمني، حتى لو تطلب الأمر استخدام العنف ضد أي شخص يعترض طريق المنفذ.

وأضافت أن المتهم كان مستعدًا للتعامل بعنف مفرط مع أي عائق بشري، معتبرة أن ما جرى يمثل “عملًا عدائيًا مخططًا له مسبقًا”، يعكس درجة عالية من الإصرار على تنفيذ الجريمة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد حدة الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن مستوى التهديدات الأمنية التي قد تواجه الشخصيات السياسية، وفعالية الإجراءات الوقائية المتبعة.

كما أعادت الحادثة إلى الواجهة سلسلة من محاولات الاغتيال التي استهدفت رؤساء أميركيين عبر التاريخ، وهو ما يسلط الضوء على تنامي المخاوف من تصاعد وتيرة العنف السياسي في المشهد العام.

