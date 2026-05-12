تفاصيل مسار السعي بين الصفا والمروة وآلية احتساب الأشواط السبعة

أطلقت وزارة الحج والعمرة رسالة توعوية جديدة لضيوف الرحمن، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لموسم حج 1447هـ، بهدف توضيح الصفة الشرعية المعتمدة لأداء نسك السعي بين الصفا والمروة، ضمن الحملة التوعوية “حياكم الله”.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة إكس تفاصيل مسار السعي وآلية احتساب الأشواط السبعة، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك وتنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام.

وبيّنت أن بداية السعي تكون من جبل الصفا، فيما تنتهي الأشواط عند جبل المروة، مشيرة إلى أن الانتقال من الصفا إلى المروة يُحسب شوطاً كاملاً، بينما يُعد الرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً ثانياً، وتستمر الآلية ذاتها حتى استكمال الأشواط السبعة.

وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الحجاج والمعتمرين، وتفادي أي التباس قد يواجههم أثناء أداء النسك، بما يضمن أداء الشعائر بيسر وطمأنينة.