توعية شرعية لمرتادي مسجد التنعيم تزامنًا مع استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٠ مساءً
المواطن - واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامج التوعية الشرعية لمرتادي مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بالتنعيم، عبر حزمة من الخدمات الرقمية والتقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع استقبال طلائع ضيوف الرحمن القادمين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ، بما يسهم في تعزيز تجربتهم الإيمانية وتيسير رحلتهم التعبدية منذ لحظة وصولهم.

وتشمل خدمات التوعية الشرعية التي تقدمها الوزارة الرد على الأسئلة الشرعية واستفسارات الحجاج المتعلقة بأحكام المناسك، من خلال كبائن التوعية الإسلامية، بمشاركة الدعاة الرسميين بالوزارة، إلى جانب مترجمين بعدة لغات عالمية، بما يضمن وصول الرسالة التوعوية إلى مختلف الجنسيات على مدار الساعة.

وتتضمن الخدمات توزيع المطبوعات الدينية والإرشادية بلغات متعددة، وتركيب شاشات إلكترونية لبث الرسائل التوعوية داخل المسجد، إضافة إلى تشغيل المكتبة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تضم عددًا من الكتب والمطويات الإرشادية، مع إمكانية تحميلها عبر الهواتف الذكية من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وتأتي هذه الجهود الدعوية والتوعوية ضمن منظومة متكاملة تنفذها الوزارة خلال موسم الحج؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة منذ الأيام الأولى لوصولهم إلى مكة المكرمة.

