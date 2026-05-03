Icon

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ثار بركان مايون، اليوم، وهو أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، وغطّى القرى المحيطة به بالرماد.

وأفادت السلطات الفلبينية، أن نحو 52 قرية حول البركان الواقع في إقليم ألباي على بعد 330 كيلومترًا جنوب شرق مانيلا، تضررت منذ السبت الماضي، وبدأ تدفق الحمم البركانية أسفل سفح الجبل.

وحذّر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل المواطنين من احتمال حدوث انهيارات صخرية، أو انهيارات أرضية، أو تدفقات حمم بركانية، أو نوافير بركانية، إضافة إلى انفجارات متوسطة الحجم.

يُذكر أن ثوران بركان مايون كان الأكثر عنفًا عام 1814م، حيث لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ودُفنت بلدة بأكملها تحت الطمي البركاني، فيما ثار البركان أيضًا عام 1993م، مما أسفر عن مقتل 79 شخصًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد