ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين

ثار بركان مايون، اليوم، وهو أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، وغطّى القرى المحيطة به بالرماد.

وأفادت السلطات الفلبينية، أن نحو 52 قرية حول البركان الواقع في إقليم ألباي على بعد 330 كيلومترًا جنوب شرق مانيلا، تضررت منذ السبت الماضي، وبدأ تدفق الحمم البركانية أسفل سفح الجبل.

وحذّر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل المواطنين من احتمال حدوث انهيارات صخرية، أو انهيارات أرضية، أو تدفقات حمم بركانية، أو نوافير بركانية، إضافة إلى انفجارات متوسطة الحجم.

يُذكر أن ثوران بركان مايون كان الأكثر عنفًا عام 1814م، حيث لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ودُفنت بلدة بأكملها تحت الطمي البركاني، فيما ثار البركان أيضًا عام 1993م، مما أسفر عن مقتل 79 شخصًا.