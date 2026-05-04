جامعة الأمير سلطان تطلق بكالوريوس الترجمة للطالبات بمنح تصل إلى 50%

أعلنت جامعة الأمير سلطان، ممثلةً بكلية العلوم والدراسات الإنسانية، عن إطلاق برنامج بكالوريوس الترجمة الذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على العمل في مجالات الترجمة والتواصل متعدد اللغات، وفق معايير أكاديمية ومهنية متقدمة.

ويُتاح البرنامج للطالبات، مع تقديم منح دراسية تصل إلى 50%، دعمًا للتميز الأكاديمي، وتعزيزًا لمشاركة الكفاءات النسائية في هذا المجال الحيوي.

ويركّز البرنامج على تنمية مهارات الترجمة التحريرية والشفوية بمختلف تخصصاتها، بما يشمل الترجمة القانونية والسياسية والطبية، والترجمة الفورية والتتبعية، إلى جانب الترجمة في مجالات الأعمال والإعلام، مع تعزيز مهارات التحرير والنشر والتوطين.

ويزوّد البرنامج الطالبات بمهارات لغوية وثقافية متقدمة، وقدرات في التحليل والتفكير النقدي، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الحاسب في مجال الترجمة، ويتضمن فرصًا للتدريب العملي والتعاون مع جهات متعددة، تشمل الشركات الاستشارية، والبنوك، والوزارات، والسفارات، وشركات الدعاية والإعلان، إلى جانب جهات كبرى مثل شركة معادن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج مسك، ومطار الرياض، وغيرها، بما يعزز جاهزية الخريجات لسوق العمل.

ويؤهل البرنامج خريجاته للعمل في مجالات متعددة تشمل الترجمة المتخصصة في الجهات الحكومية والخاصة، والترجمة الفورية في المؤتمرات والمحافل، والتحرير والنشر، وتعريب المحتوى، إلى جانب العمل في مجالات الإعلام والتواصل.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الجامعة على تقديم برامج نوعية تسهم في تأهيل كوادر قادرة على تعزيز التواصل بين اللغات والثقافات، وتلبية احتياجات سوق العمل محليًّا وعالميًّا.