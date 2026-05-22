حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

في إطار التحول الشامل الذي تشهده منظومة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، برزت مبادرة “حاج بلا حقيبة”، التي تنفذها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كأحد المشاريع النوعية التي تستهدف تحسين تجربة الحاج منذ لحظة مغادرته بلده وحتى عودته، عبر تقليل الأعباء اللوجستية التقليدية المرتبطة بالأمتعة، وتقديم نموذج سفر أكثر سلاسة وراحة يعتمد على التكامل بين الجهات التشغيلية والخدمية.

وللمرة الأولى، تُطبّق هذه المبادرة على جميع حجاج الخارج في هذا العام، بما يعكس شموليتها واتساع نطاقها لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، دون استثناء، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية على نطاق دولي.

كما أسهمت المبادرة في تحقيق نقلة نوعية في سرعة الإجراءات، حيث تم تقليص وقت إنهاء إجراءات الحجاج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط، وهو ما يعكس مستوى التطوير التقني والتشغيلي الذي وصلت إليه منظومة الحج، وقدرتها على تسريع العمليات دون الإخلال بجودة الخدمة أو دقتها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الحج والعمرة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطيران والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف إعادة هندسة رحلة الحاج بحيث تركز على الإنسان وراحته، بدل الانشغال بالتفاصيل التشغيلية التقليدية مثل حمل الحقائب ومتابعتها عبر الرحلات والتنقلات.

وتقوم فكرة المبادرة على شحن أمتعة الحاج مباشرة من مقر إقامته في بلده إلى مقر سكنه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، والأمر نفسه عند العودة، بحيث يتم استلام الحقائب عبر شركات متخصصة في الخدمات اللوجستية، تتعهد بنقلها ومعالجتها وتتبعها حتى نقطة التسليم النهائية، دون الحاجة إلى حملها عبر مراحل السفر المختلفة.

وقد أسهم هذا النموذج في تقليل الازدحام في المطارات، وتسريع إجراءات الوصول والمغادرة، وخفض الأعباء على الحجاج، خصوصًا كبار السن والمرضى، بما يرفع مستوى الراحة العامة ويمنح الحاج تجربة أكثر تفرغًا لأداء المناسك.

وتعتمد المبادرة على تكامل تقني وتشغيلي بين شركات خدمة حجاج الخارج ومزودي خدمات مناولة الأمتعة في المطارات والأنظمة الرقمية، حيث يتم ربط بيانات الحاج وأمتعته إلكترونيًا على منصة “نسك” بما يضمن تتبعها في جميع مراحل الرحلة، ويعزز مستويات الدقة والأمان في نقل الأمتعة بين الدول والمطارات والمشاعر المقدسة.

كما ترتبط المبادرة بمنظومة التحول الرقمي في الحج، بما في ذلك تطبيق “نسك”، الذي يسهم في دعم رحلة الحاج عبر خدمات رقمية مساندة ومعلومات تنظيمية وإرشادية.

وتنسجم مبادرة “حاج بلا حقيبة” مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاع الحج والعمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تبني حلول مبتكرة تعزز جودة الخدمة وتقلل الجهد التشغيلي.

ويؤكد هذا التوجه أن المملكة تمضي نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة تجربة الحاج، تجمع بين التقنية والخدمة الإنسانية، وتحوّل رحلة الحج إلى تجربة أكثر سهولة وطمأنينة، تعكس مكانة المملكة وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.