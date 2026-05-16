حافلات المدينة تيسّر الوصول إلى مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

يوفّر مشروع حافلات المدينة، التابع لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وسيلة نقل ميسّرة تمكّن السكان والزوار من الوصول إلى عدد من الوجهات الثقافية والمعرفية في المدينة المنورة، ومنها مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي، الذي يُعد منصة للإبداع والابتكار في قلب طيبة الطيبة.

ويتيح المسار رقم (191) ضمن شبكة الحافلات الوصول إلى محطة السقيا، ومنها يمكن التوجه إلى المركز الذي يفتح أبوابه أمام المبدعين والمهتمين بفنون الخط العربي، بما يعزز حضور هذا الإرث الثقافي، ويبرز مكانته بوصفه أحد عناصر الهوية الحضارية.

ويأتي هذا الربط ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام في المدينة المنورة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل، ودعم الوصول إلى المواقع الثقافية، وإثراء تجربة الزوار والسكان وضيوف الرحمن.

